Kardan Kapanan Köyde Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı
Hakkari'de kar nedeniyle kapalı olan Akbulut köyünde nefes darlığı yaşayan 79 yaşındaki kadına sağlık ekipleri 2 saatlik bir çalışma ile ulaştı ve hastaneye kaldırdı.
Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Akbulut köyünde nefes darlığı yaşayan 79 yaşındaki kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yolu karla kaplı köye ulaştı.
İlk müdahalesi evde yapılan kadın, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.