Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Bitlis’in Hizan ilçesindeki Harmandöven köyünde rahatsızlanan 58 yaşındaki Saniye Yıldırım, köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 12 saat süren ekip çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Harmandöven köyünde rahatsızlanan 58 yaşındaki Saniye Yıldırım'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine, İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede 12 saat zorlu çalışma yürüten ekipler, köy yolunu açarak sağlık ekibinin köye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi köyde yapılan Yıldırım, ambulansa alınarak Hizan Devlet Hastanesine getirildi.