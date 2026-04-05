Ardahan-Şavşat Yolu Ulaşıma Açıldı
Kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmaların ardından söz konusu yol araç geçişine açıldı.
Yolda tipinin etkili olması nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Kaynak: AA / Günay Nuh