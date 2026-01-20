Haberler

Kardan kapanan köy yolunda hasta, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Güncelleme:
Muş'ta kardan kapalı köyde rahatsızlanan 78 yaşındaki Fatma Ensarioğlu, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı. Hızla müdahale edilen Ensarioğlu hastaneye kaldırıldı.

MUŞ'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan tansiyon, şeker ve kalp hastası Fatma Ensarioğlu (78), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Korkut ilçesine bağlı Tanköy Köyü'nde yaşayan tansiyon, şeker ve kalp hastası Fatma Ensarioğlu rahatsızlandı. Ensarioğlu'nun yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması üzerine Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Köy yolunu açan iş makinesine bindirilen Fatma Ensarioğlu, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ensarioğlu, hastaneye kaldırıldı.

