Haberler

UMKE, 6 saat sonra ulaştıkları adreste doğum yapan kadına müdahale etti

UMKE, 6 saat sonra ulaştıkları adreste doğum yapan kadına müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kardan yolların kapanması nedeniyle evde doğum yapan bir kadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşarak müdahale etti. Anne ve bebek sağ olarak hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kardan yolu kapanan adrese 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), evde doğum yapan kadına müdahale edip, hastaneye götürdü.

Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde doğumu yaklaşan bir kadın için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla yola çıkan ambulans ve UMKE, Çınar Kaymakamlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açması ile bölgeye 6 saatte ulaşabildi. Ekiplerin bulunduğu araca, çevredekiler de traktörle yardım etti. Doğumu evde gerçekleşen bebek ve annenin durumunun iyi olduğu belirlendi. Anne ve bebek, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'HER KOŞULDA SAHADAYIZ'

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, ekiplere teşekkür ederek, "Zorlu kış şartlarına ve saatler süren ulaşım güçlüklerine rağmen ekiplerimiz büyük bir koordinasyon ve özveriyle görevlerini yerine getirdi. UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerimizin çalışmalarıyla anne ve bebeğimiz, güvenli şekilde sağlık tesisine ulaştırıldı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi için her koşulda sahadayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi

Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle