Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesindeki kardan kapanan Daltepe köyünde hastalanan 60 yaşındaki Bedrettin K, 112 Acil ve karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çabası sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Daltepe köyünde yaşayan 60 yaşındaki Bedrettin K'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine yolu kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan köye İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaştı.

Bir süre köy minibüsüyle taşınan hasta, nakledildiği ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
