Karda yokuşu çıkamayan minibüsü yolcular itti Güncel Haberler MARDİN'in Artuklu ilçesinde karda yokuşu çıkamayan şehir içi yolcu minibüsünü, yolcular iterek çıkardı. MARDİN'in Artuklu ilçesinde karda yokuşu çıkamayan şehir içi yolcu minibüsünü, yolcular iterek çıkardı. Artuklu ilçesi Hava Radar mevkiinde dün gece saatlerinde karla kaplı yokuşta şehir için yolcu minibüsü mahsur kaldı. Bunun üzerine araçtan inen yolcular, minibüsü iterek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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