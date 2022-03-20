Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza - Haberler

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Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza

DÜZCE'de, karlı zeminde 'tosbağa' olarak bilinen klasik otomobille drift yapıp, görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi.

DÜZCE'de, karlı zeminde 'tosbağa' olarak bilinen klasik otomobille drift yapıp, görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi.

Kent merkezinde A.Ç., 81 BB 633 plakalı, 'tosbağa' olarak bilinen klasik model otomobili ile karlı zeminde drift yaparken çekilen görüntülerini, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri inceleyip, A.Ç.'yi tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'drift yapmak'tan 9 bin 125 lira para cezası kesti. Otomobil de 6 ay süreyle trafikten menedildi.


Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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