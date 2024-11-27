Karda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi ve Mazot Yüklü Kamyon Kurtarıldı

Karda mahsur kalan öğrenci servisi ve mazot yüklü kamyon ekipler tarafından kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarına ulaşımı kapattı. Kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri yeniden ulaşıma açarken, Eruh ve Kurtalan ilçelerinde yolda mahsur kalan öğrenci servisi ile mazot yüklü kamyon ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar yağışından dolayı Pervari ilçesine bağlı 6 köy ve 1 mezranın, Eruh ilçesinde ise 5 köy ve 1 mezra yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İhbar üzerine Siirt İl Özel İdaresi ekipleri kardan ötürü kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Demiremek güzergahında seyir halindeki mazot yüklü kamyon kardan ötürü mahsur kaldı. Ekipler, mazot yüklü kamyona ulaşarak güvenli bölgeye geçmesini sağladı.

Kurtalan ilçesi Üçpınar köyü Kargılı mezrasında ise taşımalı eğitim ile Beykent köyüne giden öğrenci servisi yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarıldı.