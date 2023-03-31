Karda kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil kamerada

ŞIRNAK'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bina önündeki boşluğa düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı ilerleyen plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak, bir binanın önündeki boşluğa düştü. Yaralananın olmadığı kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, daha sonra vinç yardımıyla kaldırıldı.