Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başakşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHS 732 plakalı otomobil seyir halindeyken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada şoför ve araçta olan diğer şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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