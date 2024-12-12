Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 38 yaşındaki Recep Tayyip İnan, hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kahta-Siverek kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Tayyip İnan'dan (38) haber alamayan ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin akaryakıt istasyonundaki bir odada bulduğu İnan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnan, burada yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.