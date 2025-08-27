Karbon Salınımı Okyanus Asitliği ile Köpek Balıklarını Etkiliyor

Almanya'dan araştırmacılar, karbon salınımı nedeniyle okyanus suyunun daha asitleşmesinin, siyah uçlu resif köpek balıklarının dişlerine zarar verebileceğini keşfetti.

Almanya'daki Heinrich Heine Üniversitesinden araştırmacılar, ülkedeki bir akvaryumda yaşayan siyah uçlu resif köpek balıklarının doğal yollarla kaybettiği 600 dişi topladı.

Araştırmacılar, hasar olmayan 16 dişi ve belirli oranda hasar almış 36 dişi, 8 hafta süreyle farklı pH değerindeki 20 litrelik iki ayrı su tankına koydu.

Tanklardan birine, okyanusa benzer 8,2 pH değerinde tuzlu su, diğer tanka ise 7,3 pH değerinde daha asitli su dolduruldu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, Sanayi Devrimi'nden bu yana okyanus yüzey sularında pH seviyesi 0,1 pH düştü. Bu, asit oranında yaklaşık yüzde 30 artışa tekabül ediyor. 2003'te yapılan bir araştırmada, 2300 yılına kadar okyanus sularının pH değerinin 7,3 civarında olabileceği öngörülmüştü.

Araştırmacılar, daha asitli su tankındaki köpek balığı dişlerinde, okyanus suyuna benzeyen tanktaki dişlere göre "çatlak, delik, kökte aşınma, yapısal bozulma" gibi gözle görülür yüzey hasarı olduğunu tespit etti.

Bu hasarın, gelecekte köpek balıklarının yemek bulma ve sindirme şeklinde değişikliğe yol açabileceği görüşünü paylaşan araştırmacılar, ağızları açık yüzen köpek balıklarının okyanus suyundaki asitleşmeye karşı hassas olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, araştırmacılar, çalışmanın, akvaryumda yaşayan köpek balıklarının kaybettikleri dişlerinde yapıldığına dikkati çekerek, bu yırtıcıların kaybetmedikleri dişlerinde aynı şartların geçerliliğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Maximilian Baum, CNN'e yaptığı açıklamada, "Yalnızca mercanlar ya da yumuşakçalar gibi küçük organizmaların tehlikede olmadığı sonucuna vardık. Süper yırtıcıların dişleri bile asitleşmiş şartlarda gözle görülür hasarı gösteriyor. Bu da okyanusun asitleşmesinin köpek balıklarını, varsayılana göre daha doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karbon salınımının artması, okyanusta daha çok karbondioksit emilimine ve böylece sudaki pH değerinin düşmesine yol açıyor. Okyanusta pH değerinin düşmesi, suyun daha asitli bir hale gelmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın bulguları "Frontiers in Marine Science" dergisinde yayımlandı.