Karbon ayak izini azaltmak için O AVM bir saat geç açılacak Esas Gayrimenkul, Türkiye'de ve sektörde bir ilk niteliği taşıyan pilot projesiyle, Ağustos-Ekim 2023 döneminde 14 Burda AVM'de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak enerji kaynaklı karbon salınımını yaklaşık yüzde 6 ve...

Karbon ayak izini azaltmak için O AVM bir saat geç açılacak

BOLU - Esas Gayrimenkul, Türkiye'de ve sektörde bir ilk niteliği taşıyan pilot projesiyle, Ağustos-Ekim 2023 döneminde 14 Burda AVM'de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak enerji kaynaklı karbon salınımını yaklaşık yüzde 6 ve operasyon giderlerini yüzde 3 oranında azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Esas Gayrimenkul, Bolu'da hayata geçirdiği 14 Burda AVM'de yepyeni bir sürdürülebilirlik projesini hayata geçiriyor. Esas Gayrimenkul; Türkiye'de ve sektörde bir ilk niteliği taşıyan pilot projesiyle, Ağustos-Ekim 2023 döneminde 14 Burda AVM'de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak enerji kaynaklı karbon salınımını yaklaşık yüzde 6 ve operasyon giderlerini %3 oranında azaltmayı hedefliyor. Diğer bir deyişle, toplam 96 TonCo2/Esd emisyona eşdeğer bir azaltım hedefleniyor. Proje kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren Esas Gayrimenkul, projeyi uyguladığı süre zarfında AVM içerisinde yapılacak sürdürülebilirlik duyurularıyla, AVM ziyaretçilerinin farkındalıklarının artırılmasını da amaçlıyor.

Projeyle elde edilecek tasarruf nelere eşdeğer?

Geliştirdiği ve yönettiği gayrimenkullerde sürdürülebilirlik bakış açısını ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel eksen üzerinde geliştiren Esas Gayrimenkul, kendisinin ve paydaşlarının bu bağlamdaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırma veya en aza indirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Esas Gayrimenkul "1 Saatte Dünya Değişir" projesiyle, toplam 96 TonCo2/Esd emisyona eşdeğer bir azaltım hedefliyor. Diğer bir deyişle; 24.673 adet evin 1 günlük elektrik tüketimine, 29 ton elektronik malzemenin oluşturduğu emisyona, 31 ton plastik kullanımı kaynaklı emisyona, 117 ton kağıt kullanımı kaynaklı emisyona, 906.415 km ortalama bir araç kullanımına, 5,65 adet yeni araç yapımı kaynaklı emisyona, 24.020.000 adet e-postanın sebep olduğu emisyona, 164 ton evsel atığın sebep olduğu emisyona ve 4.414 adet ağacın 1 yılda atmosferden absorbe ettiği karbondioksite eşdeğer tasarruf elde edilmesi planlanıyor.

"Daha sürdürülebilir bir dünya sağlamak adına kendi rolümüzün ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz."

Projeyle ilgili açıklama yapan Esas Gayrimenkul CEO'su Cem Eriç, "Gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya sağlamak adına kendi rolümüzün ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları ve ilgili ulusal/uluslararası standartlar ışığında bu bilinci bütün süreçlerimizde önceliklendiriyoruz. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde ve projelerde gelecek nesillerin yaşam hakkını, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı ve saygı göstermeyi benimseyen bir şirket olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı birçok masada ve disiplinde detaylı şekilde ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik Politikamız ışığında ve Sürdülebilirlik Komitemiz liderliğinde birçok proje hayata geçiriyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje, Esas Çeviklik Takımımızın ürettiği projelerden biri. Çeviklik Takımımız, işletme saatlerini gözden geçirerek enerji verimliliği ve karbon salınımının azaltılması üzerine çalıştı. Saatlik ziyaretçi, ciro analizleri, enerji verimlilikleri gibi verileri inceleyerek Türkiye'de ve sektörde ilk örnek olan "1 Saatte Dünya Değişir" projesini geliştirdi. Proje kapsamında toplam 96 TonCo2/Esd emisyona eşdeğer bir azaltım hedefliyoruz."

"1 saat geç açarak daha az karbon ayak izi bırakıp enerji kullanımında tasarruf sağlayacağız"

14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız ise projeye yönelik olarak şunları söyledi: "Kapsamlı ön hazırlıklar ve iş ortaklarımızla oluşturduğumuz plan sonrası '1 Saatte Dünya Değişir' projesini hayat geçirdiğimiz için mutluyuz. Alışveriş merkezimizi Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 1 saat geç açarak daha az karbon ayak izi bırakıp enerji kullanımında tasarruf sağlayacağız. Yapacağımız küçük değişimler ile iklim ve çevreye saygının önemine dikkat çekeceğiz. 14 Burda AVM olarak, sektöre öncülük eden bu projeye ev sahipliği yapmanın haklı gurununu yaşıyoruz. Projemize destek olan ve bizimle birlikte sahiplenen tüm iş ortaklarımıza ayrıca teşekkür ederiz. 14 Burda AVM'de başlatılan pilot proje sonuçlara göre diğer Burda AVM'lerde farklı uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında 14 Burda AVM 11: 00-22: 00 arasında açık olacak; market ve giriş katı kafelerimiz ise kendi rutin saatlerinde hizmet vermeye devam edecek."

Amaç karbon ayak izini azaltmak ve net operasyon gelirlerine katkı sağlamak

Şirket değerleri arasında çevikliği önemli bir yere konumlandıran Esas Gayrimenkul; organizasyonel çeviklik için birçok çalışma yürütürken, çeviklik yayılımının kurum içerisinde sahiplenilmesi amacıyla çeviklik eğitimleri ve çevik koç yetiştirme programları uyguluyor. 2023 yılının başında kritik, karmaşık konular için bir araya gelen ve farklı departmanlardan farklı uzmanlık alanlarından çalışanlardan oluşan Esas Çeviklik Takımı, sürdürülebilirlik hedeflerinden "Erişilebilir ve temiz enerjiye ulaşım"a atıfta bulunarak, alışveriş merkezlerinin karbon ayak izini azaltmak ve net operasyon gelirlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu hedefle değerlerini belirleyip 4 sprintlik bir ürün iş listesi oluşturan takım, 6 aylık süreçte sürdürülebilirlik kavramı konusunda birçok eğitim aldı, karbon ayak izi ölçümleri yaparak AVM'lerin karbon salınımlarını uluslararası kriterler ve ölçüm prensiplerine göre hesaplamak üzerine çalıştı.

Dünya ve sektörel sürdürülebilirlik raporlarını ve karbon ayak izi azaltma örneklerini inceleyen takım; etki değer analizleriyle AVM'lerinde karbon ayak izini azaltarak temiz enerjiye erişimi kolaylaştıracak güneş enerjisi yatırımlarının yapılması, rüzgar enerjisi yatırımlarının yapılması, AVM'lerde gri su hatlarının oluşturulması, I-REC sertifikasyonu, LED dönüşümlerinin tamamlanması, işletme saatlerinin değiştirilmesi, AVM tuvaletlerinin tüketim etkisinin azaltılması ve bunlarla birlikte 18 farklı inisiyatif belirledi. Çalışmalarını bu 18 inisiyatif çerçevesinde şekillendiren Esas Gayrimenkul; Esas Çeviklik Takımı liderliğinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, ESG değerleri ve gerçekleştirdiği örnek projelerle sektöre ilham olmayı hedefliyor.