Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi Güncel Haberler Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdiADIYAMAN Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden birisi olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda meydana gelen yarıklar depremin boyutunu gözler önüne serdi. Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi ADIYAMAN Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden birisi olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda meydana gelen yarıklar depremin boyutunu gözler önüne serdi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gölbaşı-Malatya karayolunun 15. kilometresinde geniş yarıklar oluştu. Deprem nedeniyle yol kenarındaki bariyerler eğilirken, 3-4 metre genişliğinde yarıklar oluştu. Karayolunun metrelerce nehre doğru kaydığı görüldü. Trafiğe kapanan karayoluna, Karayolları ekipleri depremin ilk gününden itibaren yola dolgu yapıp, birkaç gün sonra trafiğe açıldı. Karayolunun aldığı hasar dron ile görüntülendi. Depremin boyutunu karayolunun görüntüsü ortaya koydu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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