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Karayolunda yapılan uygulamada 27 gram skunk ele geçirildi

Karayolunda yapılan uygulamada 27 gram skunk ele geçirildi

Güncel Haberler

Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde yapılan şok uygulamada 27 gram skunk maddesi ele geçirildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gerze ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde şok uygulama yapıldı. Kontrol noktasına gelen şüpheli bir araçta yapılan aramada 27 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Sinop- Kastamonu karayolu üzerinde yapılan şok uygulamada 27 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gerze ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde şok uygulama yapıldı. Kontrol noktasına gelen şüpheli bir araçta yapılan aramada 27 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Gerze Sinop Güncel Haberler

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