Karayoluna dökülen tuz, hem insan hem de yaban hayatını tehlikeye atıyor Tuz için hem kendi hem de insanların hayatını riske atıyorlarTUNCELİ Tunceli'de bazı vatandaşlar tarafından koruma altındaki yaban keçileri için karayoluna tuz dökülmesi insanlar ile yaban hayvanlarının hayatını...

Karayoluna dökülen tuz, hem insan hem de yaban hayatını tehlikeye atıyor

Tuz için hem kendi hem de insanların hayatını riske atıyorlar

TUNCELİ Tunceli'de bazı vatandaşlar tarafından koruma altındaki yaban keçileri için karayoluna tuz dökülmesi insanlar ile yaban hayvanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Yetkililer, karayoluna tuz dökülmemesi konusundaki uyarılarını yineliyor.

Tunceli-Ovacık karayolunda bazı vatandaşlar tarafından yaban keçileri için zaman zaman yollara tuz dökülüyor. Tuz için yola inen yaban keçileri, yuvarladıkları kayalarla bir yandan karayolunu kullanan sürücüler için tehlike oluştururken öbür yandan da kendi hayatlarını riske atıyor. Tuz için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, vatandaşları karayoluna tuz dökmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, bunun hem yaban hayatına zarar verdiğini hem de karayolunu kullanan insanlar için risk oluşturduğunu ifade etti.