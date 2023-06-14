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Karayoluna devrilen iki ağaç kaldırıldı

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Karayoluna devrilen iki ağaç kaldırıldı Karabük'te ulaşımın aksamasına neden olan iki devrik ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Karayoluna devrilen iki ağaç kaldırıldı

KARABÜK - Karabük'te ulaşımın aksamasına neden olan iki devrik ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Karabük- Safranbolu karayolu 5000 Evler Köprüsü yakınındaki çam ağaçları henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Yolun bir kısmını kapatan ağaçları fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı yoldaki ağaçlar belediye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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