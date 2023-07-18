Karayolu yakından çıkan çalılık yangını büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu yakınında çıktı. Alınan bilgiye göre; yolculuk yapan vatandaşların, Yemişlisu mevkiinde orman yangını olduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yemişlisu mevkiine gelen ekipler, yangının yol kenarındaki ormanlık alanda değil böğürtlen bitkileri ve çalılıkların bulunduğu yerde olduğunu belirleyerek kısa sürede söndürdü. Çıkan alevler sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.