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Karayolu Trafik Haftası

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Karayolu Trafik Haftası

Edirne'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar güvenli trafik konusunda bilgilendirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar güvenli trafik konusunda bilgilendirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Belediyesi ve Edirne AFAD Müdürlüğü iş birliğinde Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu.

Stantta vatandaşlara güvenli trafik konusunda bilgiler verildi.

Yapılan faaliyetlerin anlatıldığı etkinlikte kent sakinlerine eğitici materyaller dağıtıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Saraçlar Caddesi, Trafik Haftası, Edirne, Güncel, Haberler

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