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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve yaya güvenliği hakkında bilgi verildi. Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipmanlar hediye edilerek korunma önemi anlatıldı. Öğrenciler yaya güvenliğine dikkat çekmek üzere etkinlikte dövizler ve pankartlarla yer aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Atatürk Parkı mevkisinde yapılan uygulamada, sürücülere emniyet kemerinin kullanımı ile yaya güvenliği konularında bilgi aktarıldı.

Kask ve yelek hediye edilen motosiklet sürücülerine ise koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

Simülasyon gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışanlar da sürücülerde alkolün etkisini uygulamalı tecrübe etti.

Öğrenciler, döviz ve pankartlarla yaya geçidinden karşıya geçerek yaya güvenliğine dikkati çekti.

Etkinliğe, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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