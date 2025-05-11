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Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat
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Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü olarak geçiş sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yol yapım ve Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkii) 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri sanat yapıları yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24 ve 35-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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