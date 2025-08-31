Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ farklı seviyeli kavşak bünyesinde yapılacak altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle, Denizli- Aydın istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor. Aydın-Denizli istikametinde ise altgeçit çalışmalarının yapıldığı kesimde yol trafiğe kapatılarak araç geçişine servis yolundan tek gidiş şeklinde ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka kavşağı-1. Bölge hududu İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Akyazı-Mağmat Boğazı yolunun 4-19. kilometrelerinde yapılacak üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta-Beyşehir yolunun Kıreli-Beyşehir arasındaki kesiminde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin sol tüpü Samsun istikameti trafiğe kapatılacağından ulaşım, Ünye Otogar sapağından sahil yolundan sağlanıyor.

Balya-Gönen ayrımı-Susurluk-Balıkesir yolunun 37-38. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yol yapım, Korkuteli-Tefenni yolunun 0-30. kilometrelerinde de sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.