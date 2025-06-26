Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bir şeritten sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Yunus Emre Tüneli'nin sol tüpü (Samsun istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Ünye Otogarı sapağından sahil yoluna yönlendiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni beldesi geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.