Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Kontrolü
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarla ilgili sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya istikameti 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım, Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.