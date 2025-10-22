Haberler

Karayollarındaki Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollardaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini, sürücülerin hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini açıkladı. Çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ya da tek şeritten kontrollü geçişe izin veriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 47-50. kilometrelerindeki Dilovası-Muallimköy kavşaklarında (İstanbul istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. D100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası gişelerine girişlere de izin verilmiyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 34. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nün (Kızılcahamam mevkisi) üstyapısındaki onarım çalışmaları sebebiyle 1125 metrelik kesim 7 Kasım'a kadar trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametindeki çalışma süresince trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

Aydın-Germencik yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karaman-Kılbasan yolunun 33. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım faaliyetleri sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometresinde asfalt yapımı dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
