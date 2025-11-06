Haberler

Karayollarındaki Hız Sınırları Sadeleşiyor: 32 Bin Levha Kaldırıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhanın kaldırıldığını açıkladı. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında, bugüne kadar toplam 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, levhaların, 'Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

'14 BİN 590 KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK'

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık. Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842'sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258'i hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık" dedi.

'ÇALIŞMALARI 31 ARALIK'TA TAMAMLAYACAĞIZ'

1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık'ta tamamlayacağız. Birinci öncelikli yollar ile birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında 20 bin 55'i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık" ifadelerini kullandı.

