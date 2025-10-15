Karayollarındaki Çalışmalara Dikkat: Trafik Akışı Kontrol Altında
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollarda devam eden yapım ve onarım çalışmalar nedeniyle trafik akışının kontrol altında olduğunu duyurdu. Sürücülerin belirtilen saatlerde dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı geçişi) kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 10.00-15.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.
Avrupa Otoyolu'nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşaklarında köprü yapım çalışması sebebiyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
Bergama-Soma yolunun 3-8. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı kesimi) Sinop istikametinde drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Rize-Çayeli yönündeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor. Çayeli-Rize yönündeki tüp ise ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.