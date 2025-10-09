Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Avrupa Otoyolu'nun Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu bölgesindeki çalışmalar nedeniyle otoyol giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantılarındaki çalışmalar sebebiyle Aydın Çevre Yolu Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki kesimde (Aydın-İzmir istikameti 0-2. kilometreler) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kızılcahamam-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde (Belediye Evleri Viyadüğü) köprü derzlerindeki yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler 23.00-06.00 saatlerinde yan yola yönlendiriliyor.

Gümüşhane-Pirahmet-Bayburt yolunun 6-8. kilometrelerindeki Harşit-22 ve Harşit-23 köprülerindeki çalışmalar nedeniyle Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33.-36. kilometrelerinde üstyapı onarım, Bursa-İnegöl devlet yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-71. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki çalışmalar dolayısıyla Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.