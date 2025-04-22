Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması ve bazı kesimlerde yavaş gidilmesi gerektiği açıklandı. TEM Otoyolu ve diğer ayrım yollarında şerit daraltmaları ve yönlendirmeler yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları dolayısıyla Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı orta ve sol şeritten sürdürülüyor.
Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri montaj çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde banket kısımları daraltılarak, trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Amasya-Göynücek yolunun 0-10, Söğüt-Korkuteli yolunun 6-13, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.