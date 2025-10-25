Haberler

Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Dikkat Gerektiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini duyurdu. TEM Otoyolu ve birçok devlet yolunda çeşitli kesimler kapalı ve kontrollü geçiş sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerindeki yüksek hızlı tren otoyol alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesimi tamamen kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Mersin-Adana istikameti liman köprüsü üzerinde yapılacak köprü derz bakım onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti kapatılarak, trafik akışı liman D kapısı çıkışı alt yoldan tekrar D-400-18 kara yoluna veriliyor.

Trabzon-Maçka Devlet Yolu 15-16. kilometrelerindeki Değirmendere 5 köprüsünde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Siirt-Pervari yolu 21-26. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yapılacak çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Silivri Otogar Köprülü Kavşak çalışmaları nedeniyle de ulaşım, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki BSK üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Düzce-Akçakoca istikameti kapatılarak, ulaşım Akçakoca-Düzce istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerindeki sanat yapısı imalatı nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'in yeni yıldızı en az 2 ay yok
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.