Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Dikkat Gerektiriyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerindeki yüksek hızlı tren otoyol alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesimi tamamen kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Mersin-Adana istikameti liman köprüsü üzerinde yapılacak köprü derz bakım onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti kapatılarak, trafik akışı liman D kapısı çıkışı alt yoldan tekrar D-400-18 kara yoluna veriliyor.

Trabzon-Maçka Devlet Yolu 15-16. kilometrelerindeki Değirmendere 5 köprüsünde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Siirt-Pervari yolu 21-26. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yapılacak çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Silivri Otogar Köprülü Kavşak çalışmaları nedeniyle de ulaşım, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki BSK üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Düzce-Akçakoca istikameti kapatılarak, ulaşım Akçakoca-Düzce istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerindeki sanat yapısı imalatı nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.