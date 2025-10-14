Karayollarındaki Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Aksama Bekleniyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşaklarında köprü yapım çalışması sebebiyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışması dolayısıyla Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri Karabük bağlantı yolundaki üst geçitte genleşme derzi değişim çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak, sürücüler Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33.-36. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenileme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım 23.00-06.00 saatlerinde yan yoldan devam ediyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Giresun-Piraziz istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını alternatif hat olarak kullanabilecek.

Bursa-İnegöl yolunun 10-12. kilometrelerinde Kazancı Kavşağı'ndaki ayrılma şeridi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.