Karayollarındaki Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Akışı Düzenleniyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini duyurdu. Çeşitli otoyol ve yolların belirli kesimlerinde ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Başpınar Viyadüğü'nün derz, mesnet ve üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda yürütülen bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Çumra-Karaman yönünde servis yolundan izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerindeki demir yolu köprüsünün yaklaşım dolgusu nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışması sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometrelerindeki orta refüj bordür yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızıldağ-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 10-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki yol çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.