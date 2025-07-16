Karayollarındaki Bakım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlardaki yol bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirerek, sürücülerin belirtilen kesimlerde dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istedi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı-Adapazarı Kavşağı 4-8. kilometrelerde Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışma dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Çalışma sırasında ulaşım, geçit üstü bağlantı yolundan sağlanacak.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerindeki derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde yer alan Melet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kuluncak-Hekimhan yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.