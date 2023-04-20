KARAYOLLARINDA YERLİ VE MİLLİ RADAR MTS İLE DENETİM

KARS'ta jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı sebebiyle, yerli ve milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile denetim yaptı. Hız ihlali yapan araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını, fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS ile ihlal yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram sebebiyle denetimlerini sıklaştırdı. Kentin çeşitli noktalarında kontrol noktaları oluşturan jandarma, karayollarında sürücüleri hem uyardı hem de bayram şekeri ikram etti. Jandarma ekipleri, Kars-Ani Ören Yeri yolunda yapılan denetimlerde yerli ve milli olarak yapılan Medar Mobil Hız Tespit Sistemini (MTS) kullandı. Şerit sayısına bakılmaksızın hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını, fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen ayrıca her türlü hava şartlarında araçta ve seyyar olarak kullanılabilen MTS ile trafiği izleyen jandarma, ihlal yapan sürücülere ceza kesti. Otomobil, kamyonet ve kamyon sınıflarındaki araçların hız limitlerinin aynı anda denetlenebildiği MTS, aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.

Yerli ve milli radar sistemi ile karayollarını kontrol altına alan jandarma, bayram tatili süresince kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürecek. (DHA)