Karayollarında Yenileme ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Hendek Kavşağı 159-160. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle D-100 devlet yolundan otoyola girişler ve buradan çıkışlar trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-49. kilometrelerinde Kürtün Kavşağı, Torul, Taşocağı, Mescitli-2, Mescitli Varyantı-1, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinde yapılacak yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.