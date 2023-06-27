Karayollarında Yavaş Gidilmeli ve Trafik İşaretlerine Uyulmalı

KGM'nin yol durumu bültenine göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe kontrollü izin veriliyor. Ayrıca Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla yol her iki yönde kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. ve 16-22. kilometrelerindeki, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki (Bartın şehir geçişi) ve Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Ömerli şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.