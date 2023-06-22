Karayollarında Yavaş Gidilmeli ve Trafik İşaretlerine Uyulmalı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürüldüğünden sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz kullanılabilecek.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz kullanılabilecek.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın yolu, 28-30. kilometrelerdeki (Selçuk-Ortaklar bölgesi) patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 13.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar hattına yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometresinde hendek yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aşkale-Tercan yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çivril-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-13. kilometrelerindeki 8 tünel ve güzergahlarındaki bakım, onarım ve temizlik çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Iğdır-Tuzluca yolunun 60-63. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.