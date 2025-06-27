Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği açıklandı. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki yapım, Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.