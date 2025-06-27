Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği açıklandı. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki yapım, Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Uçağa atlayıp gitti! 77 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.