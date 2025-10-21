Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Marina-Narlıdere kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sağ şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun devlet yolunda Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde banket kapatılarak, trafik akışı kontrollü şekilde diğer şeritlerden devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-37. kilometrelerindeki 20 tünelde drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını alternatif hat olarak kullanabilecek.

Balıkesir-Kepsut devlet yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü devam ediyor.