Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinin 163-165. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sırasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşıma Edirne istikametinde iki yönlü izin verilecek.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometreleri Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Çine Devlet Yolu ayrımı-Yenipazar yolunun 36. kilometresinde Denizli Otoyolu'nun Yenipazar kavşağı bağlantı yolu ve Karaman-Ermenek yolunun 58-76. ve 85-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Simav-Dağardı yolunun 20-22. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 39-42. kilometrelerinde Hasankeyf-Gercüş istikametindeki yolda platform dışında toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
