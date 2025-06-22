Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, TAG Otoyolu ve çeşitli yollar üzerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı Kesimi 85-91. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı Kesimi 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Sarayköy-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerindeki Babadağ Kavşak Köprüsü yapım çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki, yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35-36. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla Giresun-Keşap yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.