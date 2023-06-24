Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Karabük yolunun 23-25. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı nedeniyle her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 18. kilometresinde (Rize Valiliği mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.