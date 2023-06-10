Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe kapatılan yolların yerine alternatif güzergahlar belirlenmiş durumda.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki şev akıntısı nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın- İzmir İstikameti, 88-89. kilometrelerinde (eski Aydın gişeleri mevkisi) 10-26 Haziran tarihlerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritten sürdürülecek.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir- Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 1. kilometresindeki şev akıntısı dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak olan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 12-16 Haziran tarihlerinde (5 gün) ve 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak yapılacak.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.