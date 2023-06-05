Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.