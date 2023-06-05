Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Bolu-Yeniçağ- Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağ- Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden sürdürülüyor.