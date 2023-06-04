Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapıldı. Bu sebeple ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

19 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

19 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü olarak izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam ediyor.

Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 37-60. kilometrelerinde bulunan Borçka, Ormanlı, Sümbüllü 1 ve Sümbüllü 2 köprülerinde yapılacak olan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Antalya-Alanya Devlet yolunun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde (Bartın şehir geçişi) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.