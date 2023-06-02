Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyarak yavaş gitmeleri gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun önce Edirne istikameti, daha sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4, Samsun-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu kesimlerde bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan dolayısıyla Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım, Ardahan-Göle yolunun 32-34. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Biga-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.