Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyarak yavaş gitmeleri gerekiyor.