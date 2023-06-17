Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun önce Edirne, sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun İzmir istikameti 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafik akışı sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-5. kilometrelerinde (Samsun istikameti) üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu sebeple ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı kesimi 18-23. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 44-48 ve 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerindeki Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikametinde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.