Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli yollarda sürdürülen yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları isteniyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.